Bei der Mitgliederversammlung der Plattform Industrie 4.0 Österreich Anfang Juli 2024 wurde Thomas Welser (Eigentümer und CEO Welser Profile) als Vorstandsvorsitzender gewählt und übernimmt diese Position von Kurt Hofstädter (Siemens Österreich). Beate El-Chichakli (Bundesministerium für Klimaschutz) wurde als Vorstandsvorsitzende-Stellvertreterin bestätigt. Wolfgang Kastner (Vizerektor Digitalisierung und Infrastruktur an der TU Wien) und Harald Loos (Siemens Österreich) stoßen neu zum Vorstand.



Nach neun Jahren an der Vorstandsspitze verlässt Kurt Hofstädter die Plattform Industrie 4.0 Österreich und übergibt den Vorsitz an Thomas Welser. Hofstädter leitete die Geschicke der Plattform seit deren Gründung 2015 und war persönlich maßgeblich dafür verantwortlich, das Vertrauen zwischen Stakeholdergruppen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Arbeitnehmer:innen- und Arbeitgebervertretungen sowie der Politik zu stärken.



Ebenfalls aus dem Vorstand ausgeschieden ist Horst Bischof (Rektor der Technischen Universität Graz). Er übergibt an Wolfgang Kastner, nominiert durch die TU Austria. Als Vertreter der Großunternehmen übernimmt Harald Loos die Stelle von Hofstädter und zieht ebenfalls neu in den Vorstand ein.