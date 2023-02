Die European Digital Innovation Hubs (EDIH) werden von der Europäische Kommission (EC) im Rahmen des Digital Europe Programme, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster und von nationaler Seite durch das BMAW finanziert. Am 14. November 2022 fand die feierliche Auftaktveranstaltung des größten EDIH Österreichs statt. Die 16 Partnerinstitutionen aus Wien und Oberösterreich bieten Unternehmen ab sofort ein breites Spektrum an Unterstützung bei der digitalen Transformation. Dieses reicht von einem kostenlosen Zugang zu Testinfrastruktur und zu Expertise bis hin zu Unterstützung bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten rund um das Themenfeld Digitalisierung.

Inhaltlich bietet der Hub anwendungsorientierte Expertise zu Industrie 5.0 in den Bereichen Digitale Produktion, Eco-Design, Cyber-Security und KI für industrielle Anwendung an. Der EDIH geht auf ein initiales Engagement der TU Wien und der JKU Linz zurück. Rund um diese Keimzellen entstand in Wien und Oberösterreich ein Hightech-Konsortium, das alle Aspekte der Digitalisierung in der Produktion abdeckt.