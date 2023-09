Umwelt- und Klimaschutz sind weltweit die größten Technologietreiber. Doch ohne Innovationen aus der Elektro- und Informationstechnik wäre Green Tech nicht denkbar. Welche innovativen technologischen Lösungen haben sich bereits im Markt etabliert? Welche Forschungsaktivitäten sind aktuell besonders vielversprechend? Diese Fragestellungen stehen beim OVE Innovation Day am 16. November 2023 im Mittelpunkt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Zusammenspiel von Innovation und elektrotechnischer Normungsarbeit. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wird thematisiert, wie Normung mit klaren Vorgaben den Systemwandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft unterstützen kann. Zu den hochkarätigen Gästen beim OVE Innovation Day gehören auch dieses Jahr wieder Spitzenvertreter der internationalen elektrotechnischen Normung.

Die Besucher erwartet ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm: IEC-Vizepräsident Vimal Mahendru wird einen Einblick in aktuelle Initiativen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission geben, im Anschluss wird Daniel Herbst (TU Graz) näher auf die Zukunftsthemen der Standardisierung eingehen. Danach werden Vortragende aus Wirtschaft und Forschung innovative Forschungsinitiativen und aktuelle Projekte vorstellen: Die Themenpalette reicht von neuen Ladetechnologien für den Schwerverkehr über innovative Antriebstechnik für Satelliten und Schifffahrt, Halbleitertechnologien und Quantencomputing bis hin zu Künstlicher Intelligenz in Industrie sowie Sensorik in der Abfallwirtschaft – dies alles mit einem speziellen Fokus auf das Thema Energieeffizienz.