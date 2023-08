Das 2004 von den Eigentümern Gottfried Kainradl und Gabriele Aicher gegründete Unternehmen etablierte sich in dieser Zeit zu einem der verlässlichsten und damit wichtigsten Lieferanten von elektrotechnischen Komponenten für den Schaltschrank und dessen Umfeld. Gefeiert wurde am Firmensitz in Wien Floridsdorf natürlich mit Mitarbeitern, vielen treuen Kunden sowie Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien.

GOGATECH (der Name leitet sich aus den Anfangsbuchstaben Vornamen der beiden Eigentümer ab) hat sich seit der Gründung zu einem der bedeutendsten Komponentenanbieter in der österreichischen Elektroindustrie entwickelt. Die Basis dazu bilden über 150 internationale Lieferanten, deren Produkte unter geschützten Eigennamen im Portfolio zusammengefasst sind. Als Markenzeichen für die Produktfamilien dient auch hier der Firmenkürzel „GOGA“. Ausnahmen davon sind nur ILME-Rechteckstecker und ANACONDA-Schläuche.

Kundennähe, persönliche Beratung, schnelle Produktverfügbarkeit dank großem Lager und ein hoch motiviertes 23-köpfiges Team sind die Erfolgsfaktoren von GOGATEC. Dieser Erfolg wurde im Beisein von Floridsdorfs Bezirksvorsteher Georg Papai und vielen österreichischen und auch extra angereisten ausländischen Gästen entsprechend gewürdigt und im Rahmen eines Festes am Firmengelände mit Livemusik und kulinarischem Verwöhnprogramm bis spät in die Nacht ausgiebig gefeiert.