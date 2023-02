Es ist der zunehmende Platzmangel am Standort Weng, der die Geschäftsführung von Ginzinger electronic systems dazu veranlasst hat, das bestehende Firmengebäude in Weng im Innkreis zu erweitern und eine Produktionshalle anzubauen. Auf rund 1000 m2 stehen jetzt zusätzliche Flächen für Produktion und Lager zur Verfügung.

Dazu Michael Berger, Geschäftsführung: "Mit dem Zubau haben wir nun auch die Möglichkeit geschaffen, im Bereich Box Build (darunter versteht man den Zusammenbau von Elektronik in Gehäuse/Anlagen) weiter zu expandieren. Weiters wurden bereits Vorkehrungen für eine zusätzliche SMT-Linie getroffen."

Die bereits fertigen Pläne zum Umbau des Hauptsitzes in Weng im Innkreis wurden aufgrund der unvorhersehbaren Situation in der Baubranche nicht realisiert. Ein kompletter Neubau des Unternehmens in Altheim ist in Planung und erfolgt in naher Zukunft. Um den aktuellen Produktionsverpflichtungen dennoch nachzukommen und Raum für neue Aufträge zu schaffen, entschied sich die Geschäftsführung für den Anbau einer Halle mit zusätzlicher Produktionsfläche.