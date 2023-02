Es ist der zunehmende Platzmangel am Standort Weng, der die Geschäftsführung von Ginzinger electronic systems dazu veranlasst hat, diesen Frühling das bestehende Firmengebäude in Weng im Innkreis zu erweitern und eine Produktionshalle anzubauen. Auf rund 1000 m2 entsteht derzeit zusätzliche Fläche für Produktion und Lager. Der geplante Neubau des Firmengebäudes am künftigen Standort in Altheim muss aufgrund der derzeitigen Situation in der Baubranche verschoben werden.