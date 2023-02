In der Juryentscheidung wurde der große unternehmerische Weitblick Gerhard Luftensteiners hervorgehoben, der zum Beispiel bereits 2009 an die Zukunft der e-Mobilität glaubte und gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Franz Höller die bewusste Entscheidung für den Aufbau eine neues Geschäftsfeldes im Bereich Ladelösungen traf. Auch die Technologieoffenheit der KEBA, das kontinuierliche, nachhaltige Wachstum des Unternehmens und dessen Internationalisierung sowie die Transformation der Organisation zu einer flachen, auf Eigenverantwortung basierenden agilen Organisation wurden genannt.

"Die Basis von Gerhard Luftensteiners unternehmerischem Handeln ist das Schaffen nachhaltiger Werte für alle Stakeholder. Die Mitarbeitenden können ihre Fähigkeiten und Talente voll entfalten, indem sie in verschiedenen Rollen unternehmensweit tätig sein können. Die mit ihnen gemeinsam erarbeitete Vision und Strategie sorgt für Orientierung im Umgang mit Kunden und Partner und ist Basis für die Handlungsfähigkeit der Menschen im Unternehmen“, erklärt Erich Lehner, Managing Partner Markets bei EY Österreich und Verantwortlicher für den EY Entrepreneur Of The Year in Österreich.