Klassische Automatisierungstechnik (OT) und Informationstechnologie (IT) verbinden: Das Smart Automation and Monitoring System (SAMS) von Balluff steht für die umfassende Automatisierungsphilosophie des Unternehmens aus Neuhausen auf den Fildern – und ebnet in Zeiten des Industrial Internet of Things (IIoT) den Weg hin zur intelligenten Fabrik. „Dank integrierter Standardschnittstellen ist auch die Nachrüstung bestehender Anlagen problemlos möglich“, so Seng. Zudem können die einzelnen intelligenten Sensoren im System miteinander kombiniert werden und sind unabhängig von Anwendungsszenario und Messparameter sowohl in der Konfiguration als auch in der Auswertung identisch. Anwendern ermöglicht dies eine erleichterte und intuitive Implementierung und Bedienung. Zum Einsatz kommen die SAMS-Komponenten in unterschiedlichen Branchen, darunter unter anderem in der Lebensmittel- und Getränke-, Pharma- und Kosmetik- sowie der Verpackungsindustrie. Die Produkte verfügen über einen hohen IP-Schutz und bestehen aus hochwertigen Gehäusematerialien, was es ermöglicht, sie in besonders schwierigen Umgebungsbedingungen einzusetzen.