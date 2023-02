"Das Regelwerk definiert im Wesentlichen übergeordnete Ziele zum Schutz des Gaia-X-Ökosystems, während die Kennzeichnungskriterien einen Schritt nach vorn bei der Festlegung spezifischer Kriterien darstellen, die zur Erreichung dieser Ziele im Hinblick auf eine bessere Governance und Interoperabilität überprüft werden müssen", so Francesco Bonfiglio, CEO von Gaia-X. "Die jüngste Veröffentlichung dieser beiden neuen Dokumente ist nach der Genehmigung durch den Vorstand am 11. April 2022 in Kraft getreten. Zusammen enthalten diese Dokumente die wichtigsten Anforderungen, die vom Trust Framework, dem technologischen Kern des Gaia-X-Konformitätsmechanismus, umgesetzt werden", fügte er hinzu.