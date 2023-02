Mario Drobics, Head of Competence Unit Cooperative Digital Technologies am AIT, demonstrierte mit Christian Tauber, Head of Platform Services, K-Businesscom AG, das Thema “Kreislaufwirtschaft” am Beispiel von Batterien. Sie beleuchteten, wie im Zusammenspiel von OEMs, Suppliern und Nutzern auf Basis des Gaia-X Frameworks in einem gemeinsamen Datenraum Prinzipien der Kreislaufwirtschaft (Herstellung, Nutzung, Wiederverwendung, Re-Design, Nachrüstung, Recycling) über die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung, Produktion und Operation bis hin zum „End-of-Life“ ausgerollt und dadurch eine zukunftsfähige Industrie-Entwicklung im Sinne des nachhaltigen Ressourceneinsatzes, eingeleitet und realisiert werden kann.

Roland Sommer, Geschäftsführer Industrie Plattform 4.0 und Tobias Höllwarth, EuroCloud, erörterten die konkrete Anwendung „CO2 Footprint in Manufacturing“ am Beispiel des europäischen Gaia-X-Leuchtturmprojektes EuProGigant. Das Beispiel verdeutlichte, wie das europäische Daten-Ökosystem einerseits für die Ressourcenoptimierung bei der Montage von Bauteilen sorgt und auch Anreize für unternehmensübergreifende Kooperationen durch verlässlichen Datenaustausch schafft. So kann der CO2 Ausstoß in der herstellenden Industrie durch erhöhte Ressourceneffizienz mittels Datenvernetzung und durch den Einsatz entsprechender Software-Tools entlang der gesamten Prozesskette einschneidend reduziert werden.

Resümee der Diskussion war, dass es jetzt entscheidend ist, europaweite Kollaboration zu forcieren und das Gaia-X-Regelwerk als Ausgangspunkt für den Aufbau von Daten-Ökosystemen zu nutzen, um nachhaltige, ressourcenschonende Produktionsprozesse und Kreislaufwirtschaften, modernes Umweltmanagement, CO2-Reduktion, erneuerbare Energiesysteme, effiziente Gesundheitssysteme, etc. zu bauen.