Die Organisationsstruktur von Gaia-X basiert dabei auf drei Säulen: der Gaia-X Association, den nationalen Gaia-X Hubs und der Gaia-X Community. Innerhalb dieser gibt es verschiedene Arbeitsgruppen und Gremien. Gaia-X Hubs sind die zentralen Anlaufstellen für Unternehmen, einschlägiger Dateninitiativen, Verbände und öffentliche Stellen in jedem Land, das am Gaia-X-Projekt beteiligt ist. Am 30. März 2022 wurde der Gaia-X Hub Austria offiziell durch die europäische Gaia-X Association bestätigt. Auf Initiative des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) und des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) ist der Hub ein Zusammenschluss von interessierten Organisationen, für die eine moderne Dateninfrastruktur wesentlich ist. Durch Einbindung einer breiten Basis an relevanten Interessensvertretungen der österreichischen Forschung, Technologie und Wirtschaft wurde von BMDW und BMK diese nationale Initiative ins Leben gerufen.

Zum Aufbau des österreichischen Gaia-X Hubs wurde ein operatives Management Board mit sechs Experten, die von den beiden Ministerien entsandt wurden, eingerichtet. Zusätzlich wird ein Advisory Board zur breiten Einbindung der österreichischen Daten- und IT-Community und zur strategischen Beratung implementiert. Höchstes Augenmerk beim Gaia-X Hub Austria liegt darauf, dass es zu einem intensiven gemeinsamen Erfahrungsaustausch und Kompetenzaufbau zwischen möglichst vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und Stakeholdern kommt. Dadurch können rasch weitere konkrete Umsetzungsprojekte gestartet werden.

Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft nominiert folgende Mitglieder für das Management Board:

Georg Hahn, OSSBIG (Vice-Chair)



Tobias Höllwarth, Eurocloud

Christian Tauber, ICT Austria - Center for Business Technology

Und das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie nominiert folgende Mitglieder:



Helmut Leopold, AIT (Chair)

Roland Sommer, Industrie 4.0



Günther Tschabuschnig, DIO

Das Advisory Board konstituiert sich noch, sobald die Mitglieder feststehen, werden diese auch kommuniziert.