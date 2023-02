Erstmals seit der Corona-Pandemie fand der G DATA Tech Day wieder in Präsenz am Campus in Bochum statt. Durch das hybride Format verfolgten Teilnehmende auch über den Bildschirm das Partnerevent, das sich rund um ganzheitliche IT-Sicherheit drehte.

Andreas Lüning, G DATA Vorstand und Mitbegründer, eröffnete den Tech Day und begrüßte alle Teilnehmenden mit einem kritischen Blick auf die IT-Sicherheitslage: „Generell ist „Schutz“ etwas, dass uns in allen Lebenslagen als erstes einfällt, wenn es um die Sicherung eines Wertebestandes geht. In der digitalen Welt reicht dieser „Schutzgedanke“ aber nicht mehr aus. Das aktive Überwachung einer IT-Infrastruktur, die Einschätzung von Gefahrensituationen und ein Plan für den IT-Notfall müssen zusammen mit schützenden Technologien sind Elemente einer verteidigungsfähigen Unternehmens-IT, über die in den Chefetagen entschieden werden muss.“