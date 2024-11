Mit 1. November 2024 übernahm Prof. Martin Braun die Führung des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE in Kassel. Er ist zugleich Professor für Nachhaltige elektrische Energiesysteme an der Universität Kassel.

Das Forschungsinstitut entwickelt seit 36 Jahren – national und international – Lösungen, um die Energiesystemtechnik und die Digitalisierung in der Energiewirtschaft für die Energiewende voranzubringen. Während der Berufungsphase wurde das Fraunhofer IEE seit Februar 2022 kommissarisch vom stellvertretenden Institutsleiter Dr. Reinhard Mackensen geleitet.

Braun hat auf seinem Karriereweg seit 2005 die Entwicklung des Fraunhofer IEE maßgeblich mitgeprägt. Zuletzt baute er am Fraunhofer IEE einen Bereich mit rund 55 Forscherinnen und Forschern sowie das Geschäftsfeld Netzplanung und Netzbetrieb auf, das über 35 Prozent seines Budgets aus der Energiewirtschaft einwirbt. Parallel zum Karrierepfad bei Fraunhofer wurde Braun zwei Jahre nach seiner Promotion 2010 als Junior-Professor an die Universität Stuttgart berufen. 2012 folgte er dem Ruf der Universität Kassel auf die W3-Professur mit Schwerpunkt Energiemanagement und Betrieb elektrischer Netze. Im letzten Jahr wurde Braun in der Meistzitierten-Liste der Stanford University unter den Top zwei Prozent der am häufigsten zitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gelistet.