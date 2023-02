In Verbindung mit der Übernahme ihrer Professur an der Universität Stuttgart und ihrem Eintritt in die Institutsleitung des Fraunhofer IAO erhielt Professorin Hölzle von Seiten der Fraunhofer-Gesellschaft sowie der Universität Stuttgart eine umfangreiche Anschubfinanzierung, um das Thema »Zukunft der Produktentwicklung – Hybrid New Product Development« voranzutreiben. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf den Arbeitswelten der Zukunft, insbesondere im Kontext des Produktentwicklungsprozesses. Am IAT soll ein Labor zum Thema »Hybrides Arbeiten in der Produktentwicklung« eingerichtet werden, welches international führende Wissenschaftler*innen unterschiedlicher Disziplinen (Ingenieurwissenschaften, Wirtschafts- und Humanwissenschaften sowie Design Thinking und Kreativitätsforschung) zusammenbringt, um gemeinsam neue Technologien und Arbeitsweisen sowie die Effekte der Digitalisierung und der Verwendung von KI-basierten Technologien im Forschungs -und Entwicklungsalltag zu erforschen. Die Erprobung und Umsetzung wird gemeinsam mit und in dem umfangreichen IAT- und IAO-Netzwerk erfolgen.