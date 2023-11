Im Vorfeld der Übernahme kam es zu einem öffentlichen Schlagabtausch zwischen den Bietern. So wurde in einem Anwaltbrief kritisiert, dass sich das Unternehmen in chinesischen Händen befinde und dadurch die Technologie von Franka Emika über China in Russland landen könnte und somit für den Krieg in der Ukraine eingesetzt werden könnte. Agile Robots hat diese Kritik bisher nicht kommentiert.

Seit der Gründung 2018 aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) befindet sich Agile Robots auf einem starken Wachstumskurs. Als Technologieführer in seiner Branche bietet das Unternehmen ein einzigartiges Angebot an hochpräzisen Roboterlösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen weltweit.

Hinter Agile Robots stehen weltweit führende Technologie- und Wachstumsinvestoren, darunter Softbank, ein Robotik-Investor der ersten Stunde, sowie Foxconn, einer der weltweit größten OEMs. Zusammen mit den Gründern halten diese Investoren die Mehrheit am Unternehmen. Zu den weiteren Investoren von Agile Robots zählen Chimera, Hillhouse, Linear Capital, Sequoia und Temasek.