Ein großer Fortschritt wurde durch die Entwicklung von Mehrsensorplattformen erzielt, die separat für die AM- und die Nachbearbeitungsschritte eingesetzt wurden, um den Einflussunterschiedlicher Prozesse auf die Eigenschaften des Endteils zu untersuchen. Durch Überwachung von Strom, Spannung, Gasflussrate und Temperatur konnte die Stabilität des WAAM-Prozesses bewertet und so verschiedene Materialdefekte eliminiert und die Oberflächenleistung verbessert werden.

Die gewonnenen Erkenntnisse wurden auf verschiedene industrielle Fallstudienteile angewendet. Die Forschung zu GMAW-basiertem WAAM und zur ASM-Prozesskette ist nun Teil mehrerer Bildungskurse an der KU Leuven und Thomas More. Diese Fortschritte zeigen das enorme Potenzial der WAAM-Technologie und wie sie genutzt werden kann, um die Effizienz und Qualität in der additiven Fertigung zu verbessern.