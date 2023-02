Klaus Prettner ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der WU. Er habilitierte 2014 an der Technischen Universität Wien im Fach Mathematische Ökonomik und erhielt einen PhD in Volkswirtschaftslehre 2009 von der Universität Wien. Für seine Forschung zeichnet die WU Klaus Prettner als "Researcher of the Month" aus.



Klaus Prettner publizierte in Fachzeitschrften wie dem Journal of Monetary Economics, The Economic Journal, Journal of Economic Literature, European Economic Review, Journal of Economic Growth, Research Policy, The BMJ und dem Journal of Health Economics. Seine Forschungsarbeiten wurden zweimal mit dem Young Economist Award der Nationalökonomischen Gesellschaft ausgezeichnet. Er erhielt den EPAINOS Award der European Regional Science Association sowie einen Best Paper Award der Fakultät für Mathematik und Geoinformation der Technischen Universität Wien.



Klaus Prettners Forschungsschwerpunkt liegt in den makroökonomischen Auswirkungen der Automatisierung und der Digitalisierung.