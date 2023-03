In der zehnwöchigen Grundausbildung, die am 2. Oktober 2023 startet, lernen die Teilnehmerinnen Grundkenntnisse in Programmierung, Innovation, Kreativität und Projektmanagement kennen. Sie lösen gemeinsam Design Sprints und interaktive Challenges oder entwickeln neue Produkte. Dabei sollen kreative Lösungen für aktuelle Aufgabenstellungen gefunden werden, die mithilfe von neuen Kommunikations- und Informationstechnologien analysiert, visualisiert und kommuniziert werden. Persönlichkeitsentwicklung und Schulung ihrer Präsentations- und Social-Skills runden die Ausbildung ab. Im Anschluss an die Grundausbildung beginnt eine achtmonatige Praxisphase in einem Industrieunternehmen, in dem die Teilnehmerinnen das Gelernte in die Praxis umsetzen, an konkreten Projekten im Team arbeiten und gleichzeitig Industrie- und technologische Berufe kennenlernen können.

„Wir beschäftigen uns schon seit Jahren damit, welche Qualifikationen für Zukunftsberufe gebraucht werden und wie wir für dieses Thema mehr Aufmerksamkeit generieren können, zuletzt mit unserer Kampagne ‚Mission: Future Job‘ oder eben mit ‚Digital Pioneers‘. Denn unser erklärtes Ziel ist, mehr junge Frauen in technische Berufe zu bringen und ihnen die Möglichkeit zu geben, diese Berufsfelder kennenzulernen. Die Pilotphase hat gezeigt, dass uns das mit ‚Digital Pioneers‘ sehr gut gelingt. Umso mehr freut es uns, dass wir mit dem BMK, der FFG sowie in Oberösterreich mit Land und AMS weitere starke Partner als Mitstreiter für dieses Anliegen gewinnen konnten. Die Nachfrage am Programm ist groß, weitere Unternehmen und Bundesländer haben bereits großes Interesse signalisiert“, gibt Plattform Industrie 4.0-Geschäftsführer Roland Sommer einen Einblick.