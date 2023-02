Ein großer Wurf scheint auch mit dem ersten pneumatischen Cobot gelungen, den Festo bereits auf der Hannover Messe vorgestellt hat und der 2023 in Produktion gehen soll. Auch hier wird die Energieeffizienz, die durch die leichte Bauweise und den niedrigen Energieverbrauch durch Controlled Pneumatics erzielt wird, betont.

Der pneumatische Festo Cobot soll günstiger sein als elektrische Cobots dieser Klasse. Er soll ein attraktives Verhältnis aus Preis und Leistung in seinem vornehmlichen Einsatzgebiet des Kleinteilehandlings bei Nutzlasten bis zu 3 kg aufweisen. „Zum Verkaufsstart 2023 wird der Festo Cobot mit seiner einfachen Bedienbarkeit neue Maßstäbe in der Mensch-Roboter-Kollaboration setzen“, erklärt Frank Melzer, Vorstand Product and Technology Management bei Festo.

CEO-Jung ist von der Technologie überzeugt. "Die gesamte wissenschaftliche Community hat uns gesagt, dass ein pneumatischer Roboter nicht realistisch sei. Doch wir haben es geschafft!" Wie ein menschlicher Arm hat der Festo Cobot mit 670 mm genau die richtige Reichweite, um im Teamwork mit dem Mitarbeiter als helfende dritte Hand wahrgenommen zu werden. Er bewegt sich – wie ein echter Kollege – in einem überschaubaren Radius. Dank der Nachgiebigkeit der pneumatischen Antriebe agiert der Cobot feinfühlig – mit situativ angemessener Geschwindigkeit, in flüssigen, harmonischen Bewegungen. Bei Berührung ist er so soft wie ein menschlicher Kontakt. "Ich bin kein Anhänger von großen Marketingsprüchen, aber für mich als Ingenieur ist das nichts anderes als eine Revolution", so Jung.