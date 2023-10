Innovative Technologien verlangen nach innovativen Automatisierungslösungen. So zum Beispiel in der Automobilindustrie, in der das Thema „Batterie“ immer mehr in den Fokus rückt. Dabei geht es nicht nur um die Herstellung, sondern vor allem auch um die Demontage. Der Handhabungsbaukasten von Festo bietet alles, was man dafür braucht. Auf der SPS zeigt der Automatisierungsspezialist zum Beispiel ein modulares Demontagesystem für Batteriemodule und -packs. Dabei kommen sowohl Handling- sowie Greifsysteme als auch bewährte Komponenten aus dem umfassenden pneumatischen und elektrischen Automatisierungsportfolio von Festo zum Einsatz.