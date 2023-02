Neben dem Direktvertrieb über Vertriebsingenieure und den fünf regionalen Festo Experience Centern bieten qualifizierte Handelspartner Automatisierungstechnik von Festo an. Der Vorteil: Kunden können sich so noch einfacher – je nach Anspruch an ihren individuellen Servicegrad – schnell und zuverlässig mit Produkten von Festo versorgen. Bei AFMECH wird ein Vertriebsschwerpunkt bei Festo Komponenten der elektrischen Automatisierungstechnik liegen. AFMECH mit seinem Stammsitz in Belgien hat jetzt neben der deutschen Niederlassung auch Filialen in Frankreich und Rumänien.

Was für Konsumgütermärkte schon lange gilt, hat sich inzwischen auch bei Investitionsgütern durchgesetzt: das hybride Käuferverhalten. „Hybride“ Käufer erstehen Waren aus unterschiedlichen Quellen: zum Beispiel erklärungsbedürftige Produkte gerne direkt beim Hersteller, während Standardprodukte in schlanken Prozessen beispielsweise nach dem Kanban-Prinzip über technische Händler beschafft werden. "Diesen Trend hat Festo aufgegriffen und neben seinem Direktvertrieb mit hoch spezialisierten Vertriebsingenieuren und fünf regionalen Festo Experience Centern ein Handelspartnerprogramm aufgelegt“, erklärt Jörg Kipper, Geschäftsführer der Festo Vertrieb GmbH & Co. KG.