Gemeinsam mit Lieferanten anderer Automatisierungskomponenten war FerRobotics der strategische Partner für sensitive Roboter-Schleiftools, die bei der Durchführung dieses Projekts zum Einsatz kamen. Alles in Zusammenarbeit mit Experten für Bildverarbeitungssysteme und einem Integrator für industrielle Automatisierung. SEAT setzt dabei auf die FerRobotics Endeffektoren AOK XS 401 und 402 für das Schleifen, Polieren und Reinigen. In der ersten vollautomatisierten Paint Repair Linie der Lackiererei in Martorell.

Die Anlage ist in der Lage, verschiedene Defekte (Einschlüsse, Krater,…), die während des Lackierprozesses entstehen können, nach Form und Größe zu überprüfen, zu klassifizieren und zu reparieren. Und zwar von einer Größe von 0,25 mm bis zu einem Maximum von 2 mm. Zu diesem Zweck sind ein Bildverarbeitungssystem und 4 Roboter installiert. Zwei davon befinden sich in der ersten Station, die für die Überprüfung, die Klassifizierung und das Nassschleifen des Lackfehlers zuständig ist. Die zweite Station ist mit zwei weiteren Robotern ausgestattet und für die Reinigung und das Polieren von Fehlern eingerichtet.

"Die FerRobotics AOK XS Endeffektoren zeigen eine Reduzierung der Schleifmittel und gewährleisten eine erhöhte Prozess-Geschwindigkeit der gesamten Lackreparatur", erklärt Oscar Castellón, Manager Lackprozesse, SEAT S.A.



Durch die Anwendung eines KI-unterstützten Scansystems für die Karosserie, das vom beteiligten Integrator installiert wurde, kann die Anlage automatisch die Karosserieteile nach Kanten und/oder Oberflächenform unterscheiden. Spezifische Reparaturparameter für jeden Bereich des Fahrzeugs (genaue Kraftanwendung, Drehzahl, Dauer, Bearbeitungsbahn) gewährleisten den optimalen Reparaturprozess für jeden zu behandelnden Defekt.



"Wir schätzen es sehr, dass SEAT und sein Team uns an diesem Erfolg teilhaben lässt. Gemeinsam haben wir eine für alle Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit gemeistert", freut sich Ronald Naderer, Gründer und CEO von FerRobotics.