Die Europäische Kommission hat die Genehmigung für Förderungen im Rahmen des IPCEI ME/CT-Programms („Important Project of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies“) verlautbart. Damit ist der Weg frei für die Umsetzung wichtiger und zukunftsweisender Projekte in Richtung grüne und digitale Transformation.

IPCEI ME/CT führt das Vorgängerprogramm IPCEI ME weiter, wobei das gesamte Innovations-Ökosystem mit einbezogen wird. Das Programm wurde von vierzehn EU-Mitgliedstaaten gemeinsam vorbereitet, darunter Österreich. Die teilnehmenden Länder stellen bis zu 8,1 Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln bereit, wodurch voraussichtlich zusätzliche 13,7 Milliarden Euro an privaten Investitionen freigesetzt werden. Das europäische Innovationsprogramm unterstützt damit das Voranbringen von Dekarbonisierung und Digitalisierung und ist ein wichtiger Schritt hin zur grünen und digitalen Transformation.