Roboter für alle Produktionsstätten : Fanuc landet Mega-Deal mit Volvo

In der ersten Phase wird FANUC mehr als 700 Roboter für eine geplante neue Produktionsstätte in Kosice, Slowakei, liefern, wo Volvo Cars 2026 die ersten Fahrzeuge vom Band laufen lassen will. Diese Anlage wird der erste Standort von Volvo Cars sein, an dem ausschließlich Elektrofahrzeuge hergestellt werden. Im Zuge dieser Phase wird FANUC auch andere Standorte in Gent, Belgien, und Daqing, China, beliefern.