Die Forschungsgruppe „Advanced Data Analytics“ am Innovationszentrum „Digitale Transformation der Industrie“ von Fraunhofer Austria in Wattens orientiert sich stark am lokalen Industriebedarf: Gruppenleiter Daniel Bachlechner und der wissenschaftliche Mitarbeiter Maximilian Ulrich stellten gemeinsam mit Stefan Lechner (Entwicklungsingenieur bei Thöni Industriebetriebe) anhand des Praxisbeispiels Strangguss vor, wie die Digitalisierung und Industrie 4.0 zur Steuerung von Produktionsprozessen beitragen.

David Kames (Project Manager bei EIT Manufacturing) referierte über das Zusammenspiel zwischen Ausbildung, Innovation und Start-up-Unterstützung im EIT Manufacturing Netzwerk am Beispiel von kollaborativer Robotik. Dabei stellte er einen maßgeschneiderten Workshop vor, mit dem die Akzeptanz für die Mensch-Maschine-Interaktion gesteigert wird und Berührungsängste abgebaut werden können. Die Trainer der TU Wien bieten diese Kurse nun für interessierte Unternehmen und StudentInnen in ganz Europa an.

Michael Heiss (Principal Consultant Digital Enterprise bei Siemens Österreich und Honorarprofessor für Innovations- und Technologiemanagement an der TU Wien) berichtete, wie Auftragsänderungen dank Datendurchgängigkeit optimiert werden können –anhand anschaulicher Use Cases aus heimischen Pilotfabriken wie beispielsweise bei der Produktion eines Robotergetriebes in der smartfactory@tugraz.

Andreas Höllrigl (Senior Account Executive - Enterprise Commercial bei Microsoft Österreich) und Manfred Heger (Head of IT Strategy, Innovation & Projects bei Wienerberger AG) präsentierten die Wienerberger Industry Cloud, die aus 250 Werken des weltgrößten Ziegelherstellers Daten liefert und somit für eine optimale Auslastung sorgt.

Martin Oberegger (Projektleiter bei Tiroler Rohre) sprach über Erfahrungen beim Traditionsunternehmen Tiroler Rohre, das dank digitaler Hilfsmittel und unter Nutzung und Integration vorhandener Ressourcen eine hochmoderne Produktionslinie mit Fokus auf Nachhaltigkeit implementiert hat.