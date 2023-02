Als zertifizierter System Partner bietet EVA zukünftig nicht nur das Pilz Produkt-Portfolio an, sondern kann überdies auch auf das umfangreiche Know-how der Firma Pilz im Bereich der Maschinensicherheit und der sicheren Automatisierung zurückgreifen. Pilz profitiert umgekehrt von der regionalen Präsenz und ausgezeichneten Reputation der Firma EVA als Schaltschrankbauer und Automatisierungsspezialist bei namhaften Industrieunternehmen im Großraum Kärnten und den vorhandenen Ressourcen beziehungsweise der fundierten Erfahrung im Bereich Systemintegration.

"Wir freuen uns sehr, dass sich zwischen EVA und Pilz nach einer vertrauensvollen Geschäftsbeziehung nun eine strategische Partnerschaft entwickelt hat. Gemeinsam bieten EVA und Pilz dem Markt beste Automatisierungs- und Retrofitprodukte unter Verwendung eines einzigartigen Produktportfolios an“, erklärt David Machanek, Geschäftsführer Pilz Österreich.

Karl Podrietschnig, Geschäftsführer von EVA, fasst den Eindruck der Partnerschaft folgendermaßen zusammen: "Die Firma Pilz war schon von Anfang an das Synonym für Sicherheit in der Automatisierungswelt. Auf jeder uns bekannten Messe war der „gelbe PILZ“ gegenwärtiges Symbol für „The Spirit of Safety“. Seit jeher hat die Firma EVA auf die Kompetenz der Firma Pilz gebaut und eben diese Produkte für ihre Sicherheitsapplikationen eingesetzt."