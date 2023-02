Der für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Thierry Breton erklärte: „Im Bereich der Cybersicherheit ist Europa nur so stark wie sein schwächstes Glied – z. B. ein gefährdeter Mitgliedstaat oder ein unsicheres Produkt in der Lieferkette. Computer, Handys, Haushaltsgeräte, virtuelle Hilfsgeräte, Autos, Spielzeug usw. – alle diese hunderte Millionen von vernetzten Produkten sind eine potenzielle Schwachstelle, über die Cyberangriffe erfolgen können. Für die meisten Hardware- und Softwareprodukte gelten jedoch heute noch keine Cybersicherheitsanforderungen. Mit der Einführung des Konzepts der „integrierten Cybersicherheit“ trägt das Cyberresilienzgesetz dazu bei, die Wirtschaft in Europa zu schützen und die Sicherheit aller zu gewährleisten.“

In Bezug auf die Informationen und Anleitungen, die den Endnutzern zur Verfügung gestellt werden, ist im Cyberresilienzgesetz vorgesehen, dass die Hersteller im Hinblick auf Cybersicherheitsaspekte transparent sein und ihre Kundinnen und Kunden angemessen darüber informieren müssen. Zentrale Elemente des Vorschlags sind die Abdeckung des gesamten Lebenszyklus der Produkte, insbesondere die Verpflichtung der Hersteller und Entwickler, Informationen über das Ende der Lebensdauer der Produkte und die gebotene sicherheitsbezogene Unterstützung bereitzustellen, sowie Verpflichtungen zur Bereitstellung von Sicherheitsupdates und -unterstützung über einen angemessenen Zeitraum.