Lasttests von Endress+Hauser : Ethernet APL ist bereit für den Betrieb

Endress+Hauser, Hersteller von Messtechnik, hat zwei Belastungstests durchgeführt, bei denen eine realitätsnahe Ethernet APL-Installation mit Komponenten verschiedener Hersteller simuliert wurde - mit Erfolg. Die Ergebnisse bestätigen den Ruf von Ethernet-APL als neuen Meilenstein in der industriellen Kommunikation. Endress+Hauser wird in Kürze ein komplettes Portfolio an Ethernet-APL-fähigen Messgeräten auf den Markt bringen, die Daten über das PROFINET-Protokoll übertragen.