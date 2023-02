Vor seinem Wechsel zu ESCHA konnte Tremetzberger bereits mehr als sechs Jahre Vertriebserfahrung in unterschiedlichen Positionen innerhalb der Automatisierungs- und Elektronikbranche sammeln. Zudem war er mer als elf Jahre als Konstrukteur bei einem internationalen Maschinenbau-Unternehmen tätig und kennt daher die Ansprüche und Anforderungen, die aus der Perspektive von Entwicklern an die industrielle Anschlusstechnik gestellt werden.

„Ich freue mich darauf, die starke Position – die ESCHA bereits auf dem österreichischen Markt hat – auszubauen und weiterzuentwickeln. Nicht nur mit unseren qualitativ hochwertigen Standardprodukten, sondern insbesondere mit kundenspezifischen Entwicklungen, denn in den Kundengesprächen, in denen wir gemeinsam an individuellen Lösungen arbeiten schlägt mein Entwickler-Herz besonders hoch“, sagt Gernot Tremetzberger.

Aufgrund des starken und kontinuierlichen Wachstums der letzten Jahre ist ESCHA auch weiterhin auf der Suche nach Vertriebsmitarbeitern in Österreich.