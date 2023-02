Sodex Innovations präsentierte das System am 14. März 2022. Bereits zwei Wochen vorher gingen die Jungunternehmer eine Kooperation mit Tomaselli Gabriel Bau ein. „Unser Ziel ist es, Entwicklung zu schaffen und die Digitalisierung am Bau voranzutreiben“, erklärt Geschäftsführer Philipp Tomaselli. Gerade in Hinblick auf große Infrastrukturprojekte sieht er – über die Verrechnung hinaus – großes Potenzial in der Lösung: „Durch die Kombination der GPS-Daten, des 3D-Laserscans und der per Bilderkennung automatisch ausgewerteten Snapshots lassen sich perfekte Dokumentationen für die Bauherren erzeugen.“ Dazu werden die gesammelten Informationen verknüpft und in CAD-Pläne umgewandelt. So wissen etwa öffentliche Stellen noch Jahrzehnte später exakt Bescheid, was genau wo bei Tiefbauprojekten verbaut wurde.