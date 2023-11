Am 15. Dezember 2023 veranstaltet der Verein care@automation erstmals einen Advent Charity. Im Rahmen des Alm Advent Marktes am Platz vor der Messe Wien, Messeplatz 1, 1020 Wien werden in der Zeit von 15.00 Uhr bis 21.00 Uhr werden Heißgetränke zugunsten der Organisationen „MOKI-Wien“ und „Kinder-Jugend-Familientrauerbegleitung Elke Kohl“ für Freunde, Partner und Unternehmen ausgeschenkt. Mit besonderen Sponsorpaketen für Mitarbeiter und Kunden können Firmen die Charity-Aktion aktiv unterstützen. Heißgetränke in vielen Variationen, Snacks und ein Glücksrad werden für gute Unterhaltung sorgen.

Am 8. Juni 2024 wird bereits die zehnte Auflage des Automation Golf Day ausgetragen. Das Jubiläum findet diesmal auf der wunderschönen Anlage des Thermengolfclubs Loipersdorf-Fürstenfeld statt. Der Austragungsort wird hoffentlich viele Spielerinnen und Spieler motivieren, ihr Können im sportlichen Wettstreit zu demonstrieren und dabei Gutes zu tun. An einem attraktiven Rahmenprogramm sowie Übernachtungspaketen wird bereits gearbeitet.

Mit über 115.000 Euro wurden seit 2014 technische Therapie-, Pflege- und Heilmittel für ausgesuchte Hilfprojekte finanziert. All dies wäre nicht ohne dem finanziellen und persönlichen Engagement der zahlreichen Sponsoren zustande gekommen. Der Reinerlös wird auch 2024 wieder ausgewählten, gemeinnützigen Hilfsprojekten sowie dem Dauerprojekt „Kinder-Jugend-Familientrauerbegleitung Elke Kohl“ zugeführt. Dafür benötigt der Verein wieder die finanzkräftige Unterstützung der Unternehmen aus der österreichischen Automatisierungs-, Elekrotechnik-, IT-. Maschinenbauindustriene sowie deren Partnern und Kunden. Für weitere Informationen über maßgeschneiderte Sponsorpakete sowohl für den Advent Charity als auch für das Benefiz-Golfturnier stehen die Vereinsmitglieder gerne zur Verfügung.

Infos zum Automation Golf Day: www.care.automation-golf-day.at