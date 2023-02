„Kurz und bündig: Die Messe hat unsere Erwartungen übertroffen.“ Diesem Fazit von Daniel Herren, Chief Sales Officer bei der Comat Releco AG schlossen sich viele der an der Zürcher all about automation beteiligten Unternehmen an. Martin Rupf, Geschäftsführer der Oxni GmbH pflichtet bei: „Die Messe bot eine gute Atmosphäre für spannende Gespräche und Kontakte.“

Unter dem Motto „Auf dem Weg zur flexiblen Automation und smarten Produktion“ trafen sich in den Hallen 3 und 4 der Messe Zürich an den beiden Messetagen das Standpersonal von 97 Ausstellern und 1.724 Fachbesucher. 93 Prozent der Besucher kamen aus der Schweiz. Die weiteren 7 Prozent kamen aus Deutschland, Österreich und Liechtenstein.

Die nächste all about automation in Zürich findet am 28. und 29. August 2024 statt. Wir kommen gerne wieder – so war es am Ende der diesjährigen Messe oft zu hören. So auch von Lukas Dieterle, CEO der ERO-Führungen GmbH: „Die all about automation in Zürich bietet einen umfassenden Überblick über die Automatisierungsbranche auf eine übersichtliche Weise. Genau die richtige Messe für uns.“ Neben dem Termin 2024 in Zürich dürfen sich die Schweizer Automatisierer auch den Termin der all about automation 2023 in Friedrichshafen am 7. und 8. März 2023 für einen Besuch vormerken.