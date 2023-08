Mit dieser Technologie kann der Kunde nicht nur Beladungen schnell starten und stoppen und die Kontrolle darüber behalten, sondern auch Engpässe reduzieren und die Leistung steigern. „Wir sind sehr zufrieden mit dem neuen System“, erklärt Daniel Kneuss, CEO von KNEUSS Güggeli. „Es hilft uns, die Aufträge unserer Kunden effizienter, sicherer und schneller zu erfüllen. Die Zusammenarbeit mit Stöcklin und Rockwell Automation war eine großartige Erfahrung.“

Nachdem Stöcklin dieses brandneue, maßgeschneiderte System auf der Basis von MagneMotion entwickelt hat, plant das Unternehmen nun, das Produkt für andere Kunden in verschiedenen Branchen anzupassen und zu vertreiben. „MagneMotion ist hochgradig anpassbar und konfigurierbar“, so Studer. „Wir rechnen mit einer hohen Nachfrage und Akzeptanz in vielen verschiedenen Geschäftsarten.“