Die digitale Transformation gelingt nur mit vernetzten Systemen, durchgängigen Daten und engen Kooperationen der Hersteller untereinander. Eplan hat dafür bereits Ende 2020 das Partner Network gegründet, dem bereits 65 Hersteller angehören. Neuzugang ist das internationale Technologieunternehmen Dassault Systèmes, welches das Netzwerk als Partner seit April 2023 erweitert. Die Schnittstelle zwischen der Eplan-Plattform und der 3DExperience-Plattform von Dassault Systèmes wird damit systematisch im gegenseitigen Austausch weiterentwickelt.

Am ersten Tag der Hannover Messe wurde es offiziell: Eplan und Dassault Systèmes vereinbaren eine Technologie-Partnerschaft im Rahmen des Eplan Partner Network, in dessen Rahmen fortan gemeinsam die PLM-Schnittstelle zwischen der 3DExperience-Plattform von Dassault Systèmes und Eplan weiterentwickelt wird. Das Ziel ist eine nahtlose Integration von Elektro- und Fluidtechnik im Kontext der Produktentwicklung. Dominic Kurtaz, Managing Director Eurocentral bei Dassault Systèmes und Sebastian Seitz, CEO von Eplan und Cideon, unterzeichneten in Hannover den Vertrag. Die Partner bringen ihre Expertise gewinnbringend im Sinne ihrer gemeinsamen Kunden ein und ermöglichen Unternehmen, ihre digitalen Entwicklungsprozesse durchgängig zu gestalten.