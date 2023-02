Das Projekt des Wasserkraftwerkbetreibers CNR ist der Auftrag mit dem größten Verfahrweg, den KABELSCHLEPP Frankreich bislang realisiert hat. Andererseits ist es auch eines der größten Projekte, die bisher in Frankreich durchgeführt wurden. Die Ausgangslage: Das Wasserkraftwerk Châteauneuf du Rhone in Südfrankreich sollte im Jahr 2021 im Zuge von Erhaltungsarbeiten ein neues Energieführungssystem erhalten. „Es dient dazu, die Strom-, Kommunikations- und Sensorkabel bis zum Ventil zu führen", erläutert Pascal Berg, Industry Manager Cranes and Long Travel bei TSUBAKI KABELSCHLEPP.

Für die Verfahrung dieses Ventils über ganze 120 Meter wurde bei TUSBAKI KABELSCHLEPP ein robustes und sicheres Energieführungssystem beauftragt, das die alten Stromschienen ersetzt. Die Kabelkette ermöglicht es, mehr Kabel unterschiedlicher Art (Telefon, Sensor...) zu transportieren als die Stromschiene. Dieses System ist auch zuverlässiger als die Schiene, da es kein Risiko eines Fehlkontakts gibt. Die extremen Einsatzbedingungen erforderten eine robuste Auslegung des Energieführungssystems: Installiert auf dem Staudamm ist das Energieführungssystem starkem Wind ausgesetzt, zudem gilt es, auch im Winter bei niedrigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt eine optimale Funktion sicherzustellen.