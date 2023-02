Die Aufgabe des Global Logistics Operations Center besteht darin, den reibungslosen Betrieb der weltweiten Logistikketten sicherzustellen. Das globale Transportnetzwerk der Firmengruppe ist in den vergangenen Jahren immer stärker regionalisiert, das Portfolio an Carriern und Speditionen erweitert worden. „Globale Versorgungs- und Vertriebsnetze erfordern rasche Beschlüsse, die im gleichen Raum getroffen werden müssen“, betont Thorsten Wilkening, Head of Corporate Logistics. Oliver Blum, Corporate Director Supply Chain, ergänzt: „Unser Anliegen ist es alle Kunden zufrieden zu machen, auch im Bereich Logistik und Transport.“

Mit dem Aufbau des Global Logistics Operations Center in Irland holt Endress+Hauser die operative Steuerung der Logistikprozesse ins Unternehmen zurück. Bislang war dafür ein Service-Partner zuständig. Die ersten Mitarbeitenden wurden im Dezember 2021 begrüßt; im März hat das Global Logistics Operations Center seinen Betrieb mit einer Stärke von 15 Mitarbeitenden aufgenommen.