Die diesjährige Auszeichnung würdigt das digitale Plantweb-Ökosystem von Emerson, das nun auch die AspenTech-Suite von Softwarelösungen zur Anlagenoptimierung umfasst. Das Portfolio von Emerson und AspenTech aus Sensor-, Edge-, Steuerungs- und Softwarelösungen - das Plantweb Digital Ecosystem - wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Optimierung des Betriebs und der Leistung ihrer Anlagen und Unternehmen zu unterstützen.



"Emerson ist stolz darauf, als führendes Unternehmen in der Automatisierungstechnik anerkannt zu werden, das sein Engagement für Innovationen und führende Lösungen unter Beweis stellt, die den Kunden helfen, ihre Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele in den dynamischen Märkten von heute zu erreichen", sagte Ram Krishnan, CEO von Emerson. "Durch die Integration von AspenTech in unser branchenführendes digitales Plantweb-Ökosystem bieten wir unseren Kunden das umfassendste Portfolio für die digitale Transformation in der Branche, gestützt auf fundiertes Automatisierungs-Know-how."