Der Mitarbeiterstand konnte in Hallein gehalten werden, neue Mitarbeiter werden aktuell für zahlreiche Bereiche, wie Service, Sales-Innendienst, IT, usw. gesucht. Mit Herbst 2022 wird auch das Lehrlingsteam vor allem im Bereich der gewerblichen Lehrlinge erweitert. Drei Lehrplätze (Maschinenbau oder Mechatronik) werden zusätzlich für ukrainische Flüchtlinge bereitgestellt. Als weiteren Taktgeber für die positive Geschäftsentwicklung und den Markenauftritt in Italien hat EMCO im September 2021 ein neues Technologiezentrum in Belforte Monferrato mit einem repräsentativen Querschnitt des EMCO Produktprogramms für Interessenten eröffnet.

Ebenso breit aufgestellt wie das Produktsortiment von EMCO, sind auch die verschiedenen Kundensegmente. Neben den traditionellen Klein- und Mittelbetrieben, die zum langjährigen Kundenstamm von EMCO zählen, ist es in den vergangenen Jahren immer besser gelungen mit technologisch innovativen Lösungen, hoher Flexibilität und Kundenorientierung das Vertrauen großer, internationaler Firmen zu gewinnen. Automationslösungen und Digitalisierung der Prozesse waren und sind dabei in den Entscheidungsprozessen zu zentralen Themen geworden. Die Möglichkeiten und Chancen in diesen Geschäftsbereichen lassen uns trotz schwieriger Rahmenbedingungen sehr positiv in den weiteren Verlauf des Jubiläumsjahres blicken. Für EMCO Geschäftsführer Dr. Ing. Stefan Hansch ist in dieser Situation v.a. die Konzentration auf die für EMCO beeinflussbaren Faktoren essentiell: “Wir konzentrieren uns mit voller Kraft auf die Themen, die wir als Team positiv im Sinne unserer Kunden gestalten und beeinflussen können – das gilt für alle Bereiche, ob Entwicklung, Produktion oder Service. Und nicht zuletzt stimmt uns der sehr gute Auftragseingang der vergangenen Monate, der sich zu stabilisieren scheint, zuversichtlich.“