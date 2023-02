Am 21. Juni 2022, um 12:00 Uhr, gibt Prof. Dr.-Ing. Axel Sikora zusammen mit Prof. Dr. Roland Fleck, Geschäftsführung der NürnbergMesse und Matthäus Hose, Geschäftsleitung WEKA Fachmedien im Ausstellerforum die Sieger jeder Kategorie bekannt.

„Dass in diesem Jahr erneut so viele innovative und ausgezeichnete Ideen für dem embedded award eingereicht wurden, freut uns alle sehr.“, so Prof. Dr.-Ing. Axel Sikora. Weiter betont er „Es wurde uns nicht leichtgemacht, unter all den richtungsweisenden und ausgezeichneten Produkten, sich für die Nominierten zu entscheiden. Das zeigt aber auch, dass die Embedded-Community immer stärker, größer und innovationsfreudiger wird. Wir freuen uns, wenn wir den Gewinner am ersten Messetag verkünden dürfen. Soviel sei verraten, dass es heuer nicht nur die kleinen innovativen Unternehmen sind, die wir als preiswürdig ansehen, sondern auch die großen und globalen Unternehmen, die ihre innovativen Systemansätze vorantreiben“.