Zwar bringen Verbesserungen der Produktivität in der Produktion und in Fertigungsprozessen erwartungsgemäß über die nächsten drei Jahre die größte Kapitalrendite (ROI) in der digitalen Transformation – wobei 31 % diesen Bereich an vorderste Stelle setzen und weitere 20 % ihn an zweiter Stelle sehen –, doch entwickeln sich Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umweltschutz zu einem zentralen Faktor des ROI, den 26 % an die erste (13 %) oder zweite (13 %) Stelle rücken.



Mit der anhaltenden COVID-19-Pandemie stellt die Ausweitung von Kapazitäten für betriebliche Aktivitäten aus der Ferne einen Schlüsselfaktor in der industriellen Autonomie dar. Die Umfrage legt offen, dass ein Drittel (33 %) der Hersteller an einzelnen Standorten Aktivitäten aus der Ferne nutzt und 31 % diese über mehrere Standorte hinweg in Verbindung mit industrieller Autonomie implementiert haben.



C-Level-Führungskräfte spielen eine entscheidende Rolle in der Autonomieplanung auf Anlagenebene, wobei die befragten Personen angeben, dass hier vorrangig Chief Executive Officers (38 %), Chief Technical Officers (34 %) und Chief Information Officers (31 %) die endgültigen Entscheidungen treffen. Diese Entscheidungsträger werden von leitenden technischen Fachkräften unterstützt, wobei 43 % angeben, dass der Chief Digital Officer bedeutenden Einfluss auf Autonomieentscheidungen auf Anlagenebene nimmt.