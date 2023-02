Entsprechend der Unternehmensphilosophie basiert der Erfolg von Kraus & Naimer auf zwei Grundsätzen: die Anforderungen der Kunden zu erfüllen und gleichzeitig die Mitarbeitenden zu motivieren. Dementsprechend gehörte das Unternehmen zu den Vorreitern der IT-Nutzung in der Produktentwicklung. So war es unter den ersten Unternehmen im Land mit einem 3D-CADArbeitsplatz.

Vertriebsseitig erleichtert seit der Umstellung auf das aktuelle ERP-System ein Variantenkonfigurator die Beherrschung der Produktvielfalt. „Dieser hatte allerdings in der Vergangenheit keine Verbindung mit den in der Produktentwicklung verwendeten Softwaresystemen“, berichtet DI Markus Lutz, Leitung Technologie und Innovation bei Kraus & Naimer. „Auch den Systemen für CAD, CAM, Produktdatenmanagement und Änderungsverwaltung untereinander mangelte es an Datendurchgängigkeit.“

Obwohl beispielsweise die Werkzeug- und Vorrichtungskonstruktion am größten Produktionsstandort Weikersdorf auf die Produktdaten aus der Produktentwicklung in Wien zugreifen, mussten Mitarbeitende vielfach mit mehreren Systemen parallel arbeiten und die Daten in jedem davon getrennt einpflegen. Markus Lutz nennt diesen unbefriedigenden und fehleranfälligen Vorgang den „biomechanischen Datentransport“.

Dazu kam, dass ein Teil der verwendeten Softwareprodukte bzw. das dahinterliegende Datenbanksystem von ihren Herstellern nicht mehr weiterentwickelt und gewartet wurden. Auch die vorgeschlagenen Nachfolgeprodukte hätten keine Verbesserung der Datendurchgängigkeit gebracht.