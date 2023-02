Venlo, an der niederländischen Grenze zu Deutschland gelegen, ist einer der wichtigsten Logistikknotenpunkte in Europa. Arrow errichtete dort 1999 sein erstes Werk, und auch der neue Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe.



"Wir freuen uns, mit dieser neuen Anlage in Europa zu beginnen", sagt Chuck Kostalnick, Senior Vice President und Chief Supply Chain Officer bei Arrow Electronics. "Arrow fühlt sich dem Raum Venlo und unserem Team von hochqualifizierten Mitarbeitern in der Region verpflichtet. Dieses Projekt gibt uns die Möglichkeit, die bereits ausgezeichneten Dienstleistungen, die wir unseren Kunden und Lieferanten anbieten, weiterzuentwickeln, das Geschäftswachstum von Arrow in verschiedenen Segmenten zu unterstützen, die Arbeitsbedingungen für unser Team zu verbessern und die Flexibilität zu bieten, sich an zukünftige Bedürfnisse anzupassen."



Im Einklang mit dem Ziel von Arrow, seine Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern und eine Kultur des Umweltengagements zu fördern, wurde das Logistikzentrum so konzipiert, dass es die neuesten energieeffizienten Technologien einsetzt, die Wiederverwendung von Ressourcen maximiert und die Abfallmenge minimiert. Das Logistikzentrum wurde nach BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), einer Methode zur Bewertung der Nachhaltigkeit bei der Planung von Infrastrukturen und Gebäuden, mit dem Prädikat "Excellent" ausgezeichnet und hat eine Reihe weiterer horizontaler und vertikaler Zertifizierungen erhalten.