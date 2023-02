In den Bereichen Logistik und Fulfillment wird die Automatisierung in den nächsten fünf Jahren 30 Prozent oder mehr der Investitionsausgaben ausmachen - der höchste Anteil unter den befragten Industriesegmenten. Demgegenüber stehen 15 Prozent in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und 8 Prozent in der Automobilindustrie.