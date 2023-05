In den letzten Jahren ist der Fachkräftemangel in den Produktionsstätten weltweit zu einer zunehmenden Herausforderung geworden, so dass die Automatisierung durch den Einsatz von Robotern immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, um den enormen Anstieg der Vakanzen auszugleichen. Viele Unternehmen haben mit dem enormen Fachkräftemangel zu kämpfen. Sie finden nicht genug qualifiziertes Personal, verlieren dadurch Aufträge und die wirtschaftlich notwendige Digitalisierung des Unternehmens wird zum Kraftakt!