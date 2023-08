Kleinere Transportaufgaben profitieren zweifellos von den Vorteilen zellulärer FTF. Sei es der Transport von Schrauben oder anderen kleinen Gütern vom Lager zur Montage: Die Wendigkeit und Anpassungsfähigkeit dieser Fahrzeuge übertrifft die herkömmlicher Gabelstapler. Besonders beeindruckend wird ihr Potenzial, wenn mehrere dieser Transporteinheiten parallel agieren können. Indem sie autonom verschiedene Ziele ansteuern und Aufträge gleichzeitig erledigen, übertreffen sie die Effizienz eines einzelnen Gabelstaplers bei weitem. In einer Zeit, in der Zeit und Energie zu kostbaren Ressourcen geworden sind, stellt diese Kooperation einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil dar.



Dennoch stoßen herkömmliche zelluläre FTF an ihre Grenzen, wenn es um den Transport sperriger und schwerer Güter geht. Hier zeigt sich die Stärke der Gabelstapler. Es sei denn, es handelt sich um weiterentwickelte zelluläre FTF, die in der Lage sind, miteinander zu interagieren. Die Zusammenarbeit von vier solchen Einheiten ermöglicht beispielsweise den Transport einer Europalette. Ein Verbund von sechs FTF kann sogar größere Sonderformate wie Karosseriebauteile, Batterien für Elektrofahrzeuge oder Gitterroste bewältigen. Diese flexiblen Transportsysteme sind insbesondere für Unternehmen von Vorteil, die sich mit variablen Produktgrößen, -formen und individuellen Kundenanforderungen auseinandersetzen. Die Realisierbarkeit solcher Systeme wurde bereits im Projekt "KARIS" am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) nachgewiesen.