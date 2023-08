Gepäckstücke von unterschiedlichem Gewicht werden in unregelmäßiger Folge über mitunter weite Strecken transportiert: Das ist die große Herausforderung der Gepäckbeförderung am Flughafen. NORD DRIVESYSTEMS hat verschiedene hocheffiziente Antriebslösungen dafür im Angebot. Der IE5+ Synchronmotor von NORD überzeugt mit einer Energieeffizienz von bis zu 93 Prozent und überbietet damit noch die höchste normierte Wirkungsgradklasse IE5. Der Antriebspezialist bietet ihn nicht nur als eigenständigen Motor, sondern auch in integrierten Antriebssystemen, die die Anzahl der Schnittstellen reduzieren und damit den Systemwirkungsgrad noch weiter erhöhen. In dem patentierten Getriebemotor DuoDrive ist der IE+ Motor in ein Stirnradgetriebe integriert und bietet neben überragender Effizienz auch einen kompakten Bauraum. Das Antriebssystem LogiDrive ist demgegenüber noch um einen dezentralen Frequenzumrichter erweitert, der den Antrieb effizient steuert und installationsfreundlich direkt am Getriebemotor platziert wird.

Besonders wichtig für die Branche: Durch die Bauweise des IE5+ Motors sowie den Betrieb am Frequenzumrichter kann die gleiche Motorvariante weltweit universell eingesetzt werden – unabhängig von der lokalen Netzspannung oder den jeweiligen Energieeffizienz-Vorschriften. Die NORD Antriebstechnik leistet einen sehr hohen und relativ konstanten Wirkungsgrad über einen weiten Drehzahl- und Drehmomentbereich und bietet auch in Teillast- und Teildrehzahlbereichen eine optimale Energieverbrauchs-Performance. Dadurch ist der Einsatz in einem breiten Lastbereich möglich und damit auch die Reduzierung der Variantenvielfalt von Antrieben in einem Gesamtsystem. Das minimiert die Verwaltungskosten und verschlankt die Produktions-, Logistik-, Lager- und Serviceprozesse. Damit wird für den Anwender eine deutliche Reduzierung seiner Total Cost of Ownership (TCO) erreicht.

Gerade bei großen Fördersystemen mit zahlreichen Antriebseinheiten ist ein energieeffizienter Antrieb wichtig. Mit dem NORD ECO-Service unterstützt NORD seine Kunden dabei, die energieeffizienteste Antriebslösung zu finden. Dabei messen die Spezialisten von NORD das Lastprofil einer Anlage und stellen fest, ob der Antrieb optimal ausgelegt ist. Sollte er das nicht sein, empfehlen sie eine effizientere Antriebskonfiguration.

Seine Lösungen für den Flughafensektor stellt NORD DRIVESYSTEMS vom 10. bis 13. Oktober 2023 auf der inter airport Europe in München vor. Sie finden den Antriebsspezialisten am Stand B5-1566.