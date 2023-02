Eckard Eberle (57) wird mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 zum neuen CEO der Siemens Global Business Services (GBS) bestellt. Er berichtet direkt an Judith Wiese, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und Chief People and Sustainability Officer (CPSO). GBS konzipiert, entwickelt und betreibt effiziente und innovative Business Services für die Siemens AG, die Siemens Healthineers AG, die Siemens Energy AG sowie weitere Unternehmen. Eberle folgt auf Hannes Apitzsch (64), der GBS seit 2019 als CEO führte und nach über 40 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand geht. Apitzsch wird Siemens noch bis zum 31.12.2022 in beratender Funktion unterstützen.

„Ich freue mich, dass ein so erfahrener Manager wie Eckard Eberle künftig die Siemens Global Business Services führen wird. Mit seiner Ausrichtung auf die Erweiterung der Kundenbasis und den digitalen Wandel ist er die ideale Besetzung, um den Wertbeitrag für Siemens zu steigern“, sagte Judith Wiese. „Im Namen des gesamten Vorstands bedanke ich mich herzlich bei Hannes Apitzsch für sein langjähriges Engagement im Unternehmen. Seine konsequente Entwicklung von Talenten und Teams und sein unermüdlicher Einsatz für den Erfolg und das Wachstum von Siemens waren herausragend“, so Wiese weiter.



„GBS ist ein großartiges Geschäft. Ich sehe hier viel Potenzial und freue mich darauf, die nächste Phase zu gestalten sowie die Services und Lösungen weiterzuentwickeln. GBS trägt maßgeblich zur Wertsteigerung und Produktivität des gesamten Konzerns bei. Über den Hebel der Digitalisierung verbessern wir zudem den Geschäftserfolg unserer Kunden und unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit“, erklärt Eberle.

Hannes Apitzsch baute GBS seit 2019 vom internen Serviceanbieter zu einem leistungsstarken und hoch effizienten Geschäft für innovative Business Services aus. „Ich übergebe GBS sehr gerne an Eckard Eberle, der die Einheit weiter erfolgreich voranbringen wird. GBS hat sich über die letzten Jahre zu einem wettbewerbsfähigen und professionellen Business Services Geschäft entwickelt. Damit leistet der Bereich einen wichtigen Wertbeitrag für den Konzern“, so Hannes Apitzsch.