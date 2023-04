Seit ihrer Entstehung 2018 hat DIO mit zahlreichen Projekten, Use Cases und Experten-Runden mehrmals bewiesen, dass das Thema DataSpaces nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern auch im europäischen Kontext eine enorm wichtige Rolle spielt. DIO hat sich zu einer Use Case Factory entwickelt und setzt die Theorie sowie theoretische Konzepte gemeinsam mit starken Partnern in die Praxis um. Mit den strukturellen Änderungen, neuen Vorstandsmitgliedern und Mitgliedern stärkt sich DIO auf höchster Ebene mit Experten rund um Daten aus Forschung und Wirtschaft.

Susanne Tischmann ist seit Mitte 2017 als CTO im ÖAMTC (Österreichischer Automobil und Touring Club) tätig. Davor war sie 2000-2017 Leiterin des Nothilfe- und Informationsservices. Diese Position beinhaltete gleichzeitig die IT-Verantwortung für die Nothilfe des größten Mobilitätsclubs. Mit der Übernahme der Aufgaben als CTO wurden innerhalb der IT strukturelle Änderungen in Richtung agiler Vorgehensweisen, flacher Hierarchien und rascher Entscheidungen umgesetzt.

ist seit Mitte 2017 als CTO im ÖAMTC (Österreichischer Automobil und Touring Club) tätig. Davor war sie 2000-2017 Leiterin des Nothilfe- und Informationsservices. Diese Position beinhaltete gleichzeitig die IT-Verantwortung für die Nothilfe des größten Mobilitätsclubs. Mit der Übernahme der Aufgaben als CTO wurden innerhalb der IT strukturelle Änderungen in Richtung agiler Vorgehensweisen, flacher Hierarchien und rascher Entscheidungen umgesetzt. Biljana Cabrilo arbeitet aktuell als Client Executive im Public Sector bei Amazon Web Services (AWS). Davor hat Cabrilo einige Jahre bei Crayon gearbeitet, unter anderem als Sales Executive. Crayon ist ein preisgekrönter, global agierender Anbieter von KI-Beratung und -Implementierung.

arbeitet aktuell als Client Executive im Public Sector bei Amazon Web Services (AWS). Davor hat Cabrilo einige Jahre bei Crayon gearbeitet, unter anderem als Sales Executive. Crayon ist ein preisgekrönter, global agierender Anbieter von KI-Beratung und -Implementierung. Axel Polleres leitet das Institut für Daten-, Prozess- und Wissensmanagement (ehemals Institut für Informationswirtschaft) der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien). An der WU Wien ist Polleres seit September 2013 als Professor für den Bereich „Data and Knowledge Engineering“ tätig. Er hat an der TU Wien promoviert (Informatik, 2003) und habilitiert (im Fach „Informationssysteme“, 2011).

leitet das Institut für Daten-, Prozess- und Wissensmanagement (ehemals Institut für Informationswirtschaft) der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien). An der WU Wien ist Polleres seit September 2013 als Professor für den Bereich „Data and Knowledge Engineering“ tätig. Er hat an der TU Wien promoviert (Informatik, 2003) und habilitiert (im Fach „Informationssysteme“, 2011). Markus Schaffhauser ist seit knapp 12 Jahren bei Atos in den Bereichen Group SVP, Head of Public Sector & Defense CEE, Head of Health & Lifescience und als Global CTO bei Atos Scaler tätig. Er ist außerdem seit 2006 Geschäftsführer bei der Archivium Dokumentenarchiv GmbH und als Universitätsdozent für Management and Entrepreneuship an der Universität Wien tätig.

ist seit knapp 12 Jahren bei Atos in den Bereichen Group SVP, Head of Public Sector & Defense CEE, Head of Health & Lifescience und als Global CTO bei Atos Scaler tätig. Er ist außerdem seit 2006 Geschäftsführer bei der Archivium Dokumentenarchiv GmbH und als Universitätsdozent für Management and Entrepreneuship an der Universität Wien tätig. Roland Ledinger ist CEO des Bundesrechenzentrums (BRZ). Er ist Präsident bei Austrian Digital Value (ADV). Ledinger arbeitete davor auch in der Leitung des Bereiches E-Government und Digitalisierung beim Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort.