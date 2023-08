Im Rahmen des „Europäischen Forums Alpbach“ organisierte das AIT Austrian Institute of Technology, Center for Digital Safety & Security, gemeinsam mit dem Gaia-X Hub Austria einen dreitägigen Workshop zum Thema „Digitale Souveränität“. Eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe aus hochkarätigen Experten wurde eingeladen, in einem ergebnisoffenen Diskurs die heutige globale Datenwelt hinsichtlich einer auf europäischen Werten fußenden Selbstbestimmung, bei gleichzeitiger Freisetzung bestmöglicher Innovationspotenziale im digitalen Raum, zu analysieren und daraus Empfehlungen für die künftige Gestaltung der Datenökonomie in Europa zu entwickeln.

Die heterogene Zusammensetzung des Workshops mit Experten und Stakeholdern aus unterschiedlichsten Disziplinen wie z.B. IT, Data Science, Ökonomie, Rechts- und Humanwissenschaften sowie mit Policy Makern aus verschiedensten internationalen Organisationen wie z.B. der OSCE, der UNESCO oder des Think Tanks GLOBSEC mit starkem Engagement für eine unverwechselbare, ethisch fundierte digitale Gesellschaft in Europa, soll in diesem dreitägigen Diskurs eine Perspektivenverschränkung ermöglichen, mit der alle Aspekte des Themas beleuchtet werden können.