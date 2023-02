„Das Thema Automatisierung hat eine lange und geschichtsträchtige Vergangenheit, die den Weg für verbesserte Produktivität, erhöhte Flexibilität und reduzierte Haftung in der Fabrik geebnet hat“, sagte Mark Binder, Director of Channel bei Omron. „Da Innovationen die Hersteller dazu bringen, immer mehr Prozesse zu automatisieren, ist es von entscheidender Bedeutung, den richtigen Partner zu haben, um integrierte, intelligente und interaktive Lösungen anzubieten. Als führendes Unternehmen in der Automatisierungstechnik mit Lösungen für den gesamten Produktionsprozess ist Omron kontinuierlich bestrebt, Systemintegratoren und Maschinenbauer in die Lage zu versetzen, auf die sich ändernden Anforderungen zu reagieren und gleichzeitig eine hervorragende Betriebsqualität zu gewährleisten.“



„Die Zukunft der Industrie hat bereits begonnen“, sagt Kurt Covine, Leiter des Partnervertriebs bei Siemens Digital Industries. „Auf die Automatisierung folgt die Digitalisierung der Produktion. Die Digitalisierung verspricht wichtige Wettbewerbsvorteile für Unternehmen, wie z. B. höhere Flexibilität, geringere Ausfallzeiten und höhere Qualität. Unsere Ressourcen sind endlich, und wir alle müssen mit weniger mehr erreichen. Durch die Partnerschaft mit Digi-Key erhalten unsere Kunden Zugang zu den neuesten Automatisierungslösungen von Siemens, um diese Herausforderung zu meistern und das Versprechen der Digitalisierung zu erfüllen.“



Sehen Sie sich die Videoreihe über die Digi-Key-Website an und erfahren Sie, wie Digi-Key die Zukunft der Automatisierung revolutioniert.